Росгвардию признали лучшими стрелками из лазерного оружия

В рамках турнира спортсмены не только совершали стрельбу из лазерного оружия, но и преодолевали беговую дистанцию на 1200 метров. Сообщается, что сама стрельба производилась из специальных лазерных пистолетов, которые применяются в современном пятиборье, на трех огневых рубежах, оснащенных лазерной мишенью. Отмечается, что расстояние до мишени составляло порядка восьми метров.

В матче участниками было пройдено три старта, результаты которых и позволили выявить победителей. Команда Росгвардии была признана одной из лучших, заняв в командном зачете второе место.