Наука и технологии
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Росгвардию признали лучшими стрелками из лазерного оружия
Они заняли одно из лидирующих мест в турнире по лазер-рану
Завершился турнир по развивающемуся виду спорту - лазер-рану, который проходил на территории московского комплекса ЦСКА. Так, команда Росгвардии, принимающая участие в данном матче, заняла одну из лидирующих позиций.
В рамках турнира спортсмены не только совершали стрельбу из лазерного оружия, но и преодолевали беговую дистанцию на 1200 метров. Сообщается, что сама стрельба производилась из специальных лазерных пистолетов, которые применяются в современном пятиборье, на трех огневых рубежах, оснащенных лазерной мишенью. Отмечается, что расстояние до мишени составляло порядка восьми метров.
В матче участниками было пройдено три старта, результаты которых и позволили выявить победителей. Команда Росгвардии была признана одной из лучших, заняв в командном зачете второе место.