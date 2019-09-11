Роскачество научилось распознавать мошенников в сфере онлайн-благотворительности

Роскачество составило список рекомендаций, который позволит избежать переводы злоумышленникам. Самый безопасный способ пожертвования - жертвовать деньги в проверенные благотворительные фонды, избегая перевода частным лицам. Но и здесь не все так просто, нужно обязательно проверить наличие информации об отчетности собранных и потраченных средств, поскольку настоящие благотворительные фонды никогда не станут скрывать информацию о сборе. Также, стоит обратить внимание и на сайт фонда, ведь он предполагает ввод ваших персональных данных о карте. Сайт должен иметь цифровой сертификат и передавать данные в зашифрованном виде.

Что касается перевода частным лицам, то переводить стоит только тем людям, которых вы лично знаете. Все чаще происходят инциденты, когда злоумышленники взламывают аккаунт человека, размещая информацию о сборе денег и указывают свой номер карты. Поэтому следует позвонить знакомым, дабы убедиться в достоверности информации.