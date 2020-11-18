Роскачество назвало небезопасные приложения для чтения книг

”С точки зрения запрашиваемых доступов подозрения у экспертов вызвали два малопопулярных приложения — EBooki Reader — Best EPUBPDF Reader и Aurora Reader — Read EPUB, PDF, TXT Books & Novels”, - поделились эксперты, отметив, что эти программы требуют у пользователей избыточные доступы, что намекает на их вредоносность. В частности, приложения запрашивают доступ к управлению звонками и номерами из списка контактов.

При использовании подобных программами номер пользователя может оказаться у злоумышленников. Смартфон может быть подвержен бесконтрольным звонкам, в числе которых и на платные номера. Также специалисты назвали сомнительными приложения PDF Reader и Ebook Reader.