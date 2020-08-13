Роскачество обнаружило следы антибиотиков в популярных марках меда

В рамках анализа, специалисты организации изучили мед 46 торговых марок и по итогу обнаружили стороннее вещество в продукции 19 марок.

”Комплексный лабораторный анализ показал, что следовые количества антибиотиков присутствуют в меде девятнадцати торговых марок, доступных в РФ. Речь идет о стремящихся к нулю количествах антибиотиков, включенных и не включенных в гигиенические требования Техрегламента Таможенного союза”, - рассказали представители Роскачества.

По словам экспертов, антибиотики могли оказаться в меде в результате несоблюдения пчеловодами инструкций, которые регулируют применение ветеринарных препаратов. В числе прочих возможных вариантов также озвучивается и применение антибактериальных препаратов из обычной аптеки.