Роскачество объявит разницу между «Эко», «Био» и «Органик»

Роскачество объявило о планах создания стандартов для экологичных продуктов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Органическая продукция будет отделена от иных видов продукции, претендующей на экологичность. Соответствующий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как отмечают в ведомстве, проблема смешения терминов «Эко», «Био» и «Органик» среди потребителей пока еще стоит достаточно остро. Во многом эти маркировки являются введением потребителей в заблуждение, так как покупатели имеют разные подходы к оценке продукта и зачастую не видят разницы между «органическим» и «фермерским».

Новыми стандартами будет предусматриваться градация продукции на «органическую», «экологическую» и «зеленую». Верхнеуровневыми в иерархии будут органические продукты, а экологические смогут удовлетворять лишь одному или нескольким критериям, к ним будут предъявлены менее строгие требованиям.

Органическая продукция, согласно требованиям, должна соответствовать ряду показателей. Органический способ производства подразумевает сокращение списка используемых удобрений и ветеринарных препаратов, а следовательно, в самой продукции не будут содержаться следы антибиотиков и пестицидов, которые характерны для продукции, находящейся на российском рынке. Для производства такой продукции запрещается применять ГМИ, средства защиты растений, вещества для улучшения почвы и удобрения. Производство, на котором осуществляют производство органической продукции обязательно должно быть расположено вдали от источников загрязнения окружающей среды и объектов промышленной деятельности.

По отношению, например, к «фермерской» и «эко» продукции эти требования предъявлены не будут, потому что понятия и характеристики данной продукции не закреплены в правовом поле. Также фермерскую продукцию отличает преимущественно ручной труд, что необязательно для продукции типа «био» и «эко».