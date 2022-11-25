Роскачество предупредило о мошенниках, которые «устанавливают» на роутеры несуществующий протокол безопасности

Этим могут «грешить» и настоящее специалисты, но вероятность этого значительно ниже, поэтому, как отметил эксперт, за такими услугами лучше обращаться в сертифицированные сервисы.

Кузьменко объяснил, что мошенники под предлогом уязвимости системы из-за недостаточной защищённости роутера, могут предлагать устанавливать на устройство несуществующий протокол безопасности WPA5, тогда как на данный момент существует только WPA3.

«При вас мастер может предложить проверить ПК на наличие вирусов, а сам зайдёт на geektyper.com, имитируя интерфейс с кодом, и начнёт "проверку". Для неискушённого пользователя, да ещё не владеющего английским, всё будет выглядеть очень натурально», — рассказал Сергей Кузьменко.

По словам специалиста, перед началом работ стоит запросить прайс-лист на услуги до приезда мастера, а затем сравнить стоимость в интернете, чтобы не переплатить.