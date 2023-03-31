Роскачество проверит российские заменители Coca-Cola и Pepsi`

Сообщается, что основная цель проверки — выяснить, насколько качественны и безопасны отечественные аналоги газированных напитков в сравнении с их иностранными конкурентами.

По словам главы Роскачества Максима Протасова, более 60% потребителей заявили, что уже пробовали новые торговые марки «Колы» и 54% из них перешли на отечественные аналоги. Тем не менее, 28% покупателей жалуются на наличие химического привкуса в напитке, а 25% — на слишком сладкий вкус.

Стоит отметить, что несмотря на то, что Роскачество заговорило о проверке лишь сейчас, общественность обсуждает качество отечественных аналогов продукции Coca-Cola и Pepsi уже несколько лет.

Отзывы потребителей о качестве отечественных напитков различны, но многие отмечают, что отечественные аналоги имеют более доступные цены.