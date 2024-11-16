«Роскачество»: включённая геолокация на смартфоне делает вас целью кибератак

Специалисты из Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредили, что данные о местоположении могут стать ценным инструментом для мошенников. С помощью этой информации злоумышленники проводят фишинговые атаки и таргетированную рекламу. Например, пользователь может увидеть объявление, упоминающее его жилой комплекс, и, перейдя по ссылке, ввести личные данные, что приведёт к финансовым потерям.

Кроме того, часто разработчики мобильных приложений используют геолокацию в фоновом режиме, что делает пользователей уязвимыми. Многие программы могут собирать и продавать данные о вашем местоположении, что увеличивает риск попасть в ловушку мошенников. Специалисты отмечают, что мошенники, зная информацию о человеке и его геолокации, могут использовать шантаж или угрозы для вымогательства денег.

Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют внимательно проверить настройки смартфона. Важно ограничить доступ к геолокации для ненужных приложений и изменить режим доступа на «Спрашивать каждый раз» или «Запретить». Такие простые шаги помогут защитить личные данные и избежать неприятных ситуаций.