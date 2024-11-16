Наука и технологии
Опубликовано 16 ноября 2024, 22:17
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«Роскачество»: включённая геолокация на смартфоне делает вас целью кибератак

Через неё злоумышленники могут отправлять вам ссылки на вредоносные файлы
Россиянам рассказали, почему не стоит держать включённой функцию определения местоположения на смартфоне
«Роскачество»: включённая геолокация на смартфоне делает вас целью кибератак
© Grabster

Специалисты из Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредили, что данные о местоположении могут стать ценным инструментом для мошенников. С помощью этой информации злоумышленники проводят фишинговые атаки и таргетированную рекламу. Например, пользователь может увидеть объявление, упоминающее его жилой комплекс, и, перейдя по ссылке, ввести личные данные, что приведёт к финансовым потерям.

Кроме того, часто разработчики мобильных приложений используют геолокацию в фоновом режиме, что делает пользователей уязвимыми. Многие программы могут собирать и продавать данные о вашем местоположении, что увеличивает риск попасть в ловушку мошенников. Специалисты отмечают, что мошенники, зная информацию о человеке и его геолокации, могут использовать шантаж или угрозы для вымогательства денег.

Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют внимательно проверить настройки смартфона. Важно ограничить доступ к геолокации для ненужных приложений и изменить режим доступа на «Спрашивать каждый раз» или «Запретить». Такие простые шаги помогут защитить личные данные и избежать неприятных ситуаций.