Роскомнадзор автоматизировал поиск запрещённого контента в Интернете

Сообщается, что до внедрения новинки специалистам ГРЧЦ приходилось вручную искать такой контент. Данная система же использует для этих целей нейронные сети. С их помощью она анализирует фото, видео и тексты на веб-сайтах, социальных сетях и мессенджерах.

Разработкой проекта занимались специалисты Excitation HDC. Тесты «Окулуса» начались ещё в декабре 2022 года, а интеграция других инструментов мониторинга, имеющихся в распоряжении Роскомнадзора, уже в 2023-м.

В РКН отметили, что система уже полностью функционирует и выявляет нарушения закона на изображениях и видео. При этом регулятор не обнародовал никаких данных о результатах тестирования проекта или первых результатах его работы.

Известно, что на разработку «Окулуса» ещё в августе 2022 года было выделено почти 60 млн рублей.