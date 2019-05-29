Роскомнадзор требует удалять видео с протестными комментариями на YouTube

Роскомнадзор потребовал удалить с YouTube видео двух трансляций издания E1.ru протестов в Екатеринбурге.

Требования об удалении коснулись двух онлайн-трансляций, которые проводились во второй и третий день противостояния между сторонниками и противниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге.

Ведомство предприняло такие меры по требованию прокуратуры, которая нашла в комментариях пользователей в видео «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

К самим видео у прокуратуры претензий нет. Руководитель юридического отдела E1.RU Евгений Шуров подчеркнул: «Причиной направления требования об удалении являются комментарии к ролику, содержащие призывы к экстремистской деятельности. Мы удалим все комментарии, таким образом исключим причины, послужившие основанием для требования».