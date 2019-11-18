Наука и технологии
Сегодня 18:13
Роскомнадзор будет вести учет пользователей российских сервисов
При этом пока даже не сформулирована идея о том, какие именно данные будут собираться
В сети появилась информация о том, что Роскомнадзор намерен предложить новые поправки в законы о СМИ и об информации, в связи с которыми владельцы интернет-сервисов будут обязаны предоставлять “организации, специально созданной или уполномоченной для этого государством” данные о своей аудитории.
Что интересно, на данном этапе нет даже четко сформулированной мысли о том, какой именно вид данных хочет получать государство, зато в законопроекте уже прописаны санкции за несоблюдение требований — сайты не будут штрафовать, но запретят размещать рекламу. По мнению экспертов отрасли, хранить и анализировать собранные данные уполномочат уже существующую компанию Mediascope, известную сбором аналитики телевизионной аудитории.
Напомним, что некоторое время назад глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил с официальным предложением о введении административной ответственности за покупку, а также использование персональных данных россиян на черном рынке.