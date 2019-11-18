Роскомнадзор будет вести учет пользователей российских сервисов

Что интересно, на данном этапе нет даже четко сформулированной мысли о том, какой именно вид данных хочет получать государство, зато в законопроекте уже прописаны санкции за несоблюдение требований — сайты не будут штрафовать, но запретят размещать рекламу. По мнению экспертов отрасли, хранить и анализировать собранные данные уполномочат уже существующую компанию Mediascope, известную сбором аналитики телевизионной аудитории.

Напомним, что некоторое время назад глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил с официальным предложением о введении административной ответственности за покупку, а также использование персональных данных россиян на черном рынке.