"Роскомнадзор" до конца года подготовит Россию к отключению от мирового интернета

”Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока всё идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах”, — в числе прочего заявил Жаров.

Напомним, что еще 13 сентября в сети появилась информация о том, что в на территории России начнется тестирование глубоких методов по блокировке Telegram. Для этого будет использована технология глубокой фильтрации трафика DPI. Так, в Тюмени местные провайдеры в сотрудничестве с “Роскомнадзором” уже начали установку необходимого для всего этого тестового оборудования.