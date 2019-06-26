Роскомнадзор готовит операторов к изоляции Рунета

Роскомнадзор начал готовиться к вступлению в силу закона о суверенном или автономном Рунете. Ведомство уже направило операторам связи запрос о точках обмена трафиком. Об этом рассказал гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин в своем канале Telegram.

Закон вступает в силу с 1 ноября 2019 года. Он был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 мая. С 1 ноября начинают работать не все положения, для некоторых требований «дедлайн» отложен до 1 января 2021 года.

Запросы рассылаются территориальными управлениями Роскомнадзора. В сообщении ведомства говорится: «Полученная информация будет учтена при создании информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования».

По мнению Кулина, Роскомнадзор «побежал вперед паровоза». Он также отметил: «С мест сообщают, что звонили исполнителям, те безапелляционно настаивают на ответе «по-братски». Установленных норм по предоставлению в Роскомнадзор таких сведений пока не существует.