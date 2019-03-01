Роскомнадзор готовится наказать Facebook за отказ хранить данные на территории России

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России. В дальнейшем протокол по статье по статье 19.7 КоАП РФ направят мировому судье для вынесения решения об административной ответственности. Неделей ранее аналогичный протокол был составлен в отношении Twitter.

Напомним, в конце января Роскомнадзор завёл административные дела против Facebook и Twitter. Компании не представили ведомству планов и сроков по локализации баз данных российских пользователей в России. Если вопрос не будет урегулирован в ближайшее время, им грозит штраф по 5 тысяч рублей, затем им снова предоставят от полугода до года для локализации данных.