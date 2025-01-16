Роскомнадзор может ввести проверку возраста через Госуслуги перед покупкой товаров 18+ на Ozon и Wildberries

Это предложение поступило от сенатора Артёма Шейкина в ответ на обеспокоенность родителей, которые обнаружили отсутствие надлежащей возрастной верификации при покупке интимных товаров.

Инициатива направлена на минимизацию риска случайного или несанкционированного доступа несовершеннолетних к продукции, связанной с интимной тематикой.

Роскомнадзор подчеркнул, что при поступлении соответствующих законодательных предложений ведомство готово их рассмотреть.

Идея вызвана стремлением обеспечить более строгий контроль на онлайн-платформах, где текущие методы проверки возраста не всегда достаточны для защиты несовершеннолетних пользователей.

Возможное нововведение может изменить существующую практику покупок, добавив обязательный этап верификации через Госуслуги.