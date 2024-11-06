Роскомнадзор начал блокировать сайты с шифрованием ЕСН от CloudFlare

В октябре CloudFlare внедрил в свои системы шифрования новый протокол, позволяющий скрывать от провайдеров посещённые ресурсы. Скорее всего, это позволило обходить блокировки РКН, что и является причиной текущих проблем с доступом. Это вполне логично: РКН не даёт обходить блокировки, запрещённых в России сайтов.

Для решения проблем доступа рекмендуется отключить шифрование в браузере на уровне клиента.