Наука и технологии
Опубликовано 06 ноября 2024, 13:36
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Роскомнадзор начал блокировать сайты с шифрованием ЕСН от CloudFlare

Для возобновления доступа нужно отключить шифрование
Вероятно, Роскомнадзор (РКН) начал блокировать сайты с системой шифрования Encrypted Client Hello (ECH) от популярного американского провайдера CloudFlare.
Роскомнадзор начал блокировать сайты с шифрованием ЕСН от CloudFlare
© Cloudflare.com

В октябре CloudFlare внедрил в свои системы шифрования новый протокол, позволяющий скрывать от провайдеров посещённые ресурсы. Скорее всего, это позволило обходить блокировки РКН, что и является причиной текущих проблем с доступом. Это вполне логично: РКН не даёт обходить блокировки, запрещённых в России сайтов.

Для решения проблем доступа рекмендуется отключить шифрование в браузере на уровне клиента.