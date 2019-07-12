Роскомнадзор начал удалять из интернета шутки о флаге России

По словам ведомства, изначально такое требование поступило сверху — на комментарий пожаловались представители Генеральной прокуратуры Россиийской Федерации. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский уточнил, что от социальной сети требуют удалить само изображение, так как оно “оскорбляет государственные символы России”. ”Комментарий содержит непристойное изображение на фоне государственного флага России и надписи "Конституция РФ"”, — отметил Ампелонский.

Напомним, что в настоящее время в России работает закон, согласно которому информация, выражающая явное неуважение к госсимволам, Конституции и органам власти Российской Федерации, обязана блокироваться. За выполнение этого закона отвечает Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором, а блокировка проводится без решения суда при первом же требовании ведомства.