“Роскомнадзор” начал удалять видео с инструкциями по обходу блокировок сайтов на YouTube

Пономарь также опубликовал скриншот письма, присланного YouTube, в котором говорилось о том, что российское ведомство добавило URL-адрес ролика в реестр запрещённых материалов. Также сервис уведомил издание, что в случае, если “Лайфхакер” откажется удалить видеоролик, то его заблокирует сам YouTube.

”Ролик мы уже убрали с канала, поскольку бороться сразу с двумя бюрократическими организациями мы не имеем никакого желания”, — рассказал Пономарь в разговоре с изданием vc.ru, добавив, что на сайте есть еще несколько текстовых материалов на схожую тематику, в связи с чем он ждет новых претензий со стороны “Роскомнадзора”.