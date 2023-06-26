Роскомнадзор начнёт блокировать интернет ресурсы, если они не будут контролировать рекомендации на своих сайтах

Роскомнадзор получит возможность блокировать интернет-ресурсы, которые отказываются отключать рекомендации при обнаружении нарушений. Законопроект о регулировании рекомендаций, отображаемых пользователям в интернете, был представлен в Госдуму. Согласно документу, сервисы должны раскрывать алгоритмы рекомендаций и выключать их при выявлении нарушений. В случае неподчинения сайтов мерам исправления, Роскомнадзор может потребовать отключить рекомендации и даже заблокировать сайт. Законопроект, авторства Антона Горелкина, зампреда комитета Госдумы по информационной политике, направлен на увеличение прозрачности и предотвращение злоупотреблений рекомендательными алгоритмами.

Проект закона требует, чтобы владельцы онлайн-платформ информировали пользователей о применении рекомендательных технологий и размещали описание и правила их использования на своих сайтах. Роскомнадзор получит право запрашивать информацию об использовании рекомендаций и доступ к соответствующему программному обеспечению при обнаружении нарушений. Если сайты не исправят нарушения после уведомления от регулятора, Роскомнадзор сможет требовать отключить рекомендации и даже блокировать сайт.

Антон Горелкин, депутат Госдумы, заявил, что его законопроект направлен на пресечение злоупотреблений и нелегального использования рекомендаций. Он упомянул о манипуляциях в маркетинге и политике, а также о психологических проблемах пользователей, вызванных алгоритмической тревожностью. Законопроект получил поддержку правительства, и проводились консультации с IT-компаниями.

Артём Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), отметил, что в новой версии законопроекта найден компромисс, и нет угрозы отключения рекомендаций, которые играют важную роль для торговых платформ и онлайн-сервисов. Однако в «Яндексе» заявили, что текущая версия законопроекта не учитывает особенности рекомендательных систем, и они надеются на дальнейшую доработку текста с учётом отраслевых предложений.

Идея регулирования рекомендаций на сайтах обсуждалась в течение нескольких лет. Предыдущая версия законопроекта вызвала критику со стороны АКИТ, указывая на потенциальные потери в размере 100 млрд рублей ежегодно для отрасли интернет-торговли. Новая версия законопроекта учитывает некоторые комментарии рынка, и надеется на дальнейший диалог с отраслью.