Роскомнадзор начнёт отслеживать поездки на такси и заказы еды россиян

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Роскомнадзор начнёт отслеживать поездки на такси и заказы еды россиянИ предоставлять эти данные правоохранительным органам
Роскомнадзор внёс «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку» и «Яндекс.Микромобильность» в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Теперь сервисы обязаны хранить данные пользователей и предоставлять их госорганам, если на то будут требования.
В соответствии с положениями “Закона Яровой”, внесённые в реестр сервисы должны будут собирать и хранить данные пользователей, а также предоставлять правоохранительным органам и спецслужбам эти самые данные, в случае поступления такого запроса.
“Новая Газета” получила комментарии от пресс-службы «Яндекса» по поводу этой ситуации.
Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов Яндекс Go, Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки в реестр организаторов распространения информации, и в соответствии с законом обязаны его исполнить
Пресс-служба «Яндекса»
В 2014 году в реестр ОРИ уже вносили «Яндекс.Почту», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.МойКруг».
Источник: Новая Газета