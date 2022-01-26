Роскомнадзор начнёт отслеживать поездки на такси и заказы еды россиян

В соответствии с положениями “Закона Яровой”, внесённые в реестр сервисы должны будут собирать и хранить данные пользователей, а также предоставлять правоохранительным органам и спецслужбам эти самые данные, в случае поступления такого запроса.

“Новая Газета” получила комментарии от пресс-службы «Яндекса» по поводу этой ситуации.