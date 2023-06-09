Роскомнадзор начнёт проверять государственные сайты на уязвимости

Роскомнадзор начнёт проверять государственные сайты на уязвимостиПредполагается, что единая система для этого будет запущенна уже в этом году
Из-за участившихся кибератак Роскомнадзор планирует начать превентивно проверять сайты на наличие уязвимостей
Роскомнадзор планирует разработать систему сканирования, которая поможет выявлять уязвимости в российских информационных ресурсах. Об этом было сообщено в официальном Telegram-канале пресс-службы РКН.
Научно-технический совет (НТС), проведённый на базе Главного радиочастотного центра, обсудил вопросы обеспечения информационной безопасности ресурсов в России.
Разработка новой системы будет осуществляться в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Ожидается, что эта система для обнаружения уязвимостей интернет-ресурсов в России будет создана в текущем году. Она позволит оперативно реагировать на угрозы и быстро устранять обнаруженные уязвимости.
РКН также обратил внимание на то, что в российских информационных системах часто присутствуют уязвимости информационной безопасности. Особенно это касается баз данных и почтовых серверов, где могут быть обнаружены недостатки в области безопасности.
Такие уязвимости приводят к компрометации систем и утечке личных данных. Кроме того, планируется принятие мер для ограничения сканирования зарубежными сервисами российского сегмента сети.