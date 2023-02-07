Роскомнадзор начнёт внепланово проверять компании при утечке данных пользователей

19:06, 07 февраля 2023
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Роскомнадзор начнёт внепланово проверять компании при утечке данных пользователейРаньше допускались только консультации и «информирование»
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительства России от 4 февраля 2023 года сообщило, что Роскомнадзору разрешили проводить внеплановые «надзорные мероприятия» в аккредитованных государством IT-компаниях в случае утечки персональных данных.
Фото: Novostiitkanala.ru
Эта мера стала неожиданностью, поскольку 24 марта 2022 года правительство освободило такие компании от проверок. Согласно принятым тогда постановлениям, допускались исключительно профилактические «консультации» и «информирование». Но на фоне серии утечек из разных компаний были введены новые правила.
Причём Минцифры предлагало допустить внеплановые проверки ещё в декабре 2022 года.
Источник:Интерфакс
Автор:Андрей КадуковТеги: