Роскомнадзор начнёт внепланово проверять компании при утечке данных пользователей

Эта мера стала неожиданностью, поскольку 24 марта 2022 года правительство освободило такие компании от проверок. Согласно принятым тогда постановлениям, допускались исключительно профилактические «консультации» и «информирование». Но на фоне серии утечек из разных компаний были введены новые правила.

Причём Минцифры предлагало допустить внеплановые проверки ещё в декабре 2022 года.