Роскомнадзор накажет Google за запрещенные сайты в результатах поиска

5 июля 2019 года Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, чаще называемая Роскомнадзор, объявила о составлении протокола в отношении Google в связи с административным правонарушением. По словам ведомства, поисковый гигант так и не выполнил требований по фильтрации запрещенного контента.

“По закону компания обязана исключить из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России. Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске”, — говорится в сообщении Роскомнадзора.