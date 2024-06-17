Роскомнадзор настроит работу рекомендательных систем в интернете

Работа рекомендательных систем в интернете должна стать более прозрачной и основываться на согласии пользователей. Такое мнение выразили представители одной из структур Роскомнадзора. Они предложили усилить контроль над алгоритмами, чтобы защитить пользователей от нежелательного контента, который может навязываться им без их согласия. Это особенно актуально для детей, которых нужно защищать от вредного и несоответствующего их возрасту материала, а также для людей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, которые могут стать жертвами навязчивых предложений и фишинговых атак.

В настоящее время рекомендательные системы часто сравнивают с «чёрными ящиками». Это значит, что как владельцы платформ, так и сами пользователи часто не понимают, почему им предлагается определённая информация или контент. Эксперты подчёркивают важность того, чтобы пользователи могли самостоятельно управлять параметрами своего профиля и выбирать, какой контент им интересен. Это позволит создать более персонализированный и полезный опыт использования интернет-сервисов.

Специалисты также обращают внимание на необходимость улучшения механизмов контроля и обратной связи. На сегодняшний день пользователи имеют ограниченные инструменты для влияния на рекомендации систем: они могут поставить дизлайк или написать комментарий, но эти меры не всегда эффективны. Прозрачность и возможность настройки параметров профиля помогут сделать рекомендательные системы более полезными и удобными для пользователей.

Подводя итог, эксперты подчёркивают необходимость более жёсткого правового регулирования рекомендательных систем, чтобы обеспечить защиту пользователей от нежелательного контента и повысить прозрачность работы алгоритмов. Они также призывают к развитию образовательных программ, направленных на повышение цифровой грамотности и осознанности в использовании интернет-ресурсов.