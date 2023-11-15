Роскомнадзор научился блокировать VPN, который обходит даже «Великий китайский файрвол»

Недавно ведомство обновило перечень блокировки VPN-сервисов, в который теперь входит протокол Shadowsocks, изначально созданный в Китае для обхода местных систем блокировок интернет-провайдеров.

Кроме того, под блокировку попал и российский сервис ItHelper. Таким образом, Роскомнадзор намерен блокировать 49 наименований сервисов и протоколов, включая Shadowsocks.

Особенностью последнего является обфускация трафика, что затрудняет его обнаружение и блокировку.

Согласно источникам, Роскомнадзор также работает над созданием «белых списков» сервисов и протоколов VPN, чтобы минимизировать риски блокировки корпоративных сетей.

Это стало актуально после того, как в мае и июне 2022 года эксперименты с блокировкой определенных протоколов привели к массовым проблемам с работой VPN-сервисов в России.