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Роскомнадзор назвал число Wi-Fi точек с доступом к заблокированным в России сайтам
Их оказалось не так уж и много
Пресс-служба Роскомнадзора опубликовала официальное заявление, согласно которому за прошлый месяц специалисты ведомства провели проверку более 3 тыс открытых точек-доступа Wi-Fi, которые чаще всего располагаются в общественных местах.
”В октябре специалисты проверили более 3 тысяч точек. Больше всего мероприятий проведено на территориях Сибирского (1 252) и Северо-Западного (540) федеральных округов”, — говорится в сообщении российского ведомства.
В рамках проверки Роскомнадзор смог обнаружить 27 случаев нарушений, при которых отсутствовала обязательная идентификации пользователей. Это, к слову, всего лишь 0,9% от числа точек, которые были проверены. Также ведомство сумело зафиксировать восемь случаях, при которых было обнаружено отсутствие ограничение доступа к ресурсам, заблокированным на территории России.