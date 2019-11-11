Роскомнадзор назвал число Wi-Fi точек с доступом к заблокированным в России сайтам

”В октябре специалисты проверили более 3 тысяч точек. Больше всего мероприятий проведено на территориях Сибирского (1 252) и Северо-Западного (540) федеральных округов”, — говорится в сообщении российского ведомства.

В рамках проверки Роскомнадзор смог обнаружить 27 случаев нарушений, при которых отсутствовала обязательная идентификации пользователей. Это, к слову, всего лишь 0,9% от числа точек, которые были проверены. Также ведомство сумело зафиксировать восемь случаях, при которых было обнаружено отсутствие ограничение доступа к ресурсам, заблокированным на территории России.