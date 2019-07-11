Роскомнадзор назвал самых жадных операторов

Ведомство привело следующие числа: от 19% до 38% (в зависимости от оператора) жалуются на навязывание дополнительных платных услуг, а от 21% до 40% россиян недовольные завышенными счетами компаний. За последние три месяца, по словам Роскомнадзора, россияне стали на 21,5% чаще жаловаться на операторов, чем за первые три месяца 2019 года.

Что важно, в зависимости от оператора мобильной связи меняется и суть претензий со стороны пользователей. Так, клиенты “Мегафона” и МТС больше всего недовольны суммой выставленного счета — таких набрало 39% и 40% жалоб соответственно.

Абоненты же “Билайна” и Tele2 зачастую жалуются на подключение дополнительных платных услуг без их ведома — таких набралось 38% и 36%. По поводу качества связи жалобы поступают от абонентов всех четырех главных операторов мобильной связи в России: 12% у “Мегафона”, 15% у Tele2, 20% у МТС и 25% у “Билайна”.

По мнению руководителя проекта Content Review Сергея Половникова, в России более 250 млн абонентов сотовой связи, потому “крайне сложно судить об их проблемах на основании полутора тысяч жалоб, поступивших в Роскомнадзор”.