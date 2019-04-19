Роскомнадзор не смог объяснить, что считать оскорблением власти

Роскомнадзор провёл закрытую встречу представителей администрации президента, Генпрокуратуры с руководителями СМИ и юристами по поводу законов о наказании за «фейковые новости» и оскорбление власти. Как сообщает Би-би-си, чиновники и сами не знают как именно эти законы будут применяться.

В частности, власти не смогли объяснить журналистам, что считается оскорблением власти. Относительно возможности использования выражения «жулики и воры», представитель Роскомнадзора ответил, что каждый случай нужно рассматривать отдельно. При этом Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, что фразу «Путин — вор» он бы посчитал оскорблением власти, о оценку по фразе всё равно будет выносить прокуратура.

Субботин пояснил: «Нельзя оскорблять орган целиком, а людей можно. То есть нельзя оскорблять Госдуму, но можно депутатов. ... А Путин у нас уникальный, потому что это и человек, и орган власти, и в умах людей это неразделимо».