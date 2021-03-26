Роскомнадзор не станет требовать паспортные данные при регистрации в соцсетях

Так, по словам представителя Роскомнадзора, ведомство посчитало запрос паспортных данных и места жительства пользователей в соцсетях и мессенджерах избыточными мерами. Отмечается, что эту информацию не нужно будет указывать даже в случае согласия гражданина на обработку данных.

В Роскомнадзоре изменили проект приказа, опубликованного 23 марта. Сейчас в нем предполагается возможность регистрации и обработки личной информации, находящейся в Единой системе идентификации и аутентификации. Дополнительные данные собирать и обрабатывать в ведомстве не намерены.