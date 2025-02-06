Роскомнадзор «не увидел» оснований для разблокировки в России соцсети Илона Маска

Но 6 февраля пресс-служба госрегулятора, Роскомнадзора, заявила об отсутствии оснований для разблокировки в России соцсети Х. «Оснований для разблокировки нет», — сообщил РКН.

Информацию о возможности разблокировки этой платформы прокомментировал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, вопрос разблокировки может решиться только выполнением соцсетью Х всех требований российского законодательства. «Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется», — подчеркнул Песков.

Также он иронично напомнил, что, нельзя говорить о разблокировке Twitter, так как «больше Twitter нет», поскольку соцсеть переименовали в Х. «Поэтому Twitter никак не вернёшь», — иронично добавил пресс-секретарь.