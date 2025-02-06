Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2025, 19:23
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Роскомнадзор «не увидел» оснований для разблокировки в России соцсети Илона Маска

Пока не будут выполнены все требования закона
На днях глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что в Росси уже появились основания для снятия блокировки с социальной сети Илона Маска X, бывшего Twitter.
Роскомнадзор «не увидел» оснований для разблокировки в России соцсети Илона Маска
© BoliviaInteligente / Unsplash

Но 6 февраля пресс-служба госрегулятора, Роскомнадзора, заявила об отсутствии оснований для разблокировки в России соцсети Х. «Оснований для разблокировки нет», — сообщил РКН.

Информацию о возможности разблокировки этой платформы прокомментировал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, вопрос разблокировки может решиться только выполнением соцсетью Х всех требований российского законодательства. «Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется», — подчеркнул Песков.

Также он иронично напомнил, что, нельзя говорить о разблокировке Twitter, так как «больше Twitter нет», поскольку соцсеть переименовали в Х. «Поэтому Twitter никак не вернёшь», — иронично добавил пресс-секретарь.