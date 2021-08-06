Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре

Наука и технологии
Сегодня в 10:19
Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуреАмериканская компания пока никак не прокомментировала это
Последние несколько месяцев Роскомнадзор (РКН) частенько высказывает претензии в сторону YouTube. По мнению регулирующего органа, американский сервис притесняет ряд отечественных авторов.
Сейчас же появилась информация о том, что РКН и вовсе обвинил видеоплатформу в цензуре. Об этом пишут Известия.
Так, ведомство обвинило проект Google в «двойных стандартах» после того, как Второй кассационный суд общей юрисдикции назвал обоснованными судебные решения по снятию ограничений с документального фильма Александра Рогаткина «Беслан».
Представители Роскомнадзора считают что этот и прочие случаи явно раскрывают политику дискриминации российских зрителей и авторов сюжетов.
Отметим, что ни Google, ни российский офис YouTube пока не дали никаких комментариев по поводу случившегося.