Роскомнадзор обязал Tinder следить за пользователями

31 мая 2018 года Роскомнадзор включил популярный сервис знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации в интернете. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Точнее, в реестр внесена компания Match Group. Это владелец мобильного приложения Tinder. Как поясняет ведомство, компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения.

Таким образом, в рамках «пакета Яровой» Tinder обязан полгода хранить сообщения российских пользователей и предоставлять ее по запросу правоохранительных органов, таких как МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, таможни, Службы внешней разведки РФ (СВР), внешней разведки Минобороны.

Реестр организаторов информации формируется Роскомнадзором совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и органами государственной безопасности.