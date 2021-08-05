Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания, которое принадлежит Ходорковскому

Наука и технологии
Сегодня в 05:35
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания, которое принадлежит ХодорковскомуКрупные российские СМИ уже подтвердили эту информацию
Роскомнадзор заблокировал несколько правозащитных сайтов, в том числе «Открытые медиа», который принадлежит Михаилу Ходорковскому. По словам сотрудников сайта, никаких писем от регулятора или Генпрокуратуры они не получали.
Как стало известно, Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам «Открытые медиа» и «МБХ Медиа», а также «Правозащиты Открытки». Сообщается, что эти ресурсы блокируются у многих провайдеров, что подтверждается при попытке открыть их по прямой ссылке или из поиска в интернете. Представители изданий говорят о том, что сайты внесены в реестр запрещённых ресурсов Роскомнадзора.
Отмечается, что судя по базе Роскомнадзора, «Открытые медиа» заблокировали по требованию Генеральной прокуратуры из-за связи с «организациями, признанными нежелательными на территории России». И снова подчеркнём, по словам сотрудников изданий, уведомлений от официальных органов они не получали.