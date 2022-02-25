Роскомнадзор ограничит доступ к Facebook в России

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Роскомнадзор ограничит доступ к Facebook в РоссииИз-за более ранних ограничений по отношению к российским СМИ
В сети появилась информация о том, что в России вводится ограничение доступа к Facebook. Об этом объявил Роскомнадзор.
По словам представителей ведомства, такая мера была принята после решения Генпрокуратуры России. В качестве причины данного решения называется нарушение платформой основных прав и свобод человека в результате ограничения доступа к некоторым российским СМИ.
В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа.
Роскомнадзор
Сообщается, что среди СМИ, к которым были введены ограничения Facebook, оказались РИА Новости, телеканал «Звезда», Lenta.ru и Газета.ру.
Источник: РБК