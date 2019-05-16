Роскомнадзор оштрафует и заблокирует неподконтрольные VPN-сервисы

Роскомнадзор предупредил в конце марта администрацию десяти VPN-сервисов о необходимости к Федеральной государственной информационной системе. Теперь положенный законом срок исполнения требования в 30 рабочих дней стёк, а сотрудничать согласился только один из них. Об этом сообщает «Код Дурова».

Требования были направлены Роскомнадзором таким сервисам: TorGuard, VyprVPN, OpenVPN, NordVPN, VPN Unlimited, IPVanish, Kaspersky Secure Connection, Hide My Ass!, Hola VPN, ExpressVPN.

Большинство из них либо ничего не ответили, либо отказались сотрудничать с Роскомнадзором. IPVanish, NordVPN и TorGuard не только отказались, но и отклкючили российские сервера.

Сотрудничать согласились лишь владельцы сервиса Kaspersky Secure Connection по вполне понятным причинам. По сервисам, которые не выполнили требование, Роскомнадзор ещё должен принять решение, но в качестве реакции возможны штрафы и блокировки. Единого шаблона действий на такой случай у Роскомнадзора на практике пока не наблюдается.

Закон о блокировке анонимайзеров и VPN вступил в силу в России 1 ноября 2017 года. Он, фактически, запрещает в России использование VPN-сервисов и анонимайзеров для обхода блокировок различных сайтов, по тем или иным причинам установленных Роскомнадзором.

По закону, получившие предупреждение сервисы должны в течение 30 дней были обязаны подключиться к Федеральной государственной информационной системе с реестром запрещённых сайтов.