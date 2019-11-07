Роскомнадзор отказал российским онлайн-кинотеатрам в помощи при борьбе с Apple

”Мы внимательно следим за Apple TV+ и другими сервисами, которые появляются. Пока не вижу большой проблемы. Но прогнозирую, что конкуренция с национальными производителями контента с учетом появления новых приложений, это не только Apple, но и Disney, будет достаточно жесткая”, — рассказал глава ведомства.

Также по его словам, количество пользователей онлайн-сервиса американского гиганта не особо впечатляет, в связи с чем ведомство не видит особых причин вмешиваться в его деятельность ради протекции российских компаний.