“Роскомнадзор" отказался реагировать на утечку данных россиян в Telegram из-за блокировки мессенджера

Еще 9 августа в Telegram-канале “Товарищ майор” был опубликован файл, в которых были данные нескольких тысяч человек. Некоторые из них были задержаны на несогласованных митингах в Москве 27 июля и 3 августа. Также в файле были размещены данные журналистов различных изданий, которые находились в тот день на митинге, в том числе и журналистов “Медузы” и “Дождя”. “Роскомнадзор” отказался предпринимать какие-либо действия, сославшись на незаконность мессенджера на территории России.