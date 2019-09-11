“Роскомнадзор" отказался реагировать на утечку данных россиян в Telegram из-за блокировки мессенджера

Так, жительница Москвы Марьям Саларзай нашла в слитом документе собственные данные, в том числе и личного характера: адрес проживания, номера телефона и паспорта. Марьям решила обратиться “Роскомнадзор”, но ведомство отказалось реагировать на произошедшую ситуацию.
По словам заместителя руководителя управления “Роскомнадзора” по Центральному федеральному округу Николай Макаренко, ведомство не в состоянии провести какую-либо проверку заблокированного на территории Российской Федерации мессенджера Telegram. По этой причине в официальном ответном письме “Роскомнадзора” было прямо сказано, что обращение жительницы Москвы не является основанием для проведения внеплановой проверки.