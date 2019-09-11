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“Роскомнадзор" отказался реагировать на утечку данных россиян в Telegram из-за блокировки мессенджера

Благо файл уже был заблокирован самим Telegram
Еще 9 августа в Telegram-канале “Товарищ майор” был опубликован файл, в которых были данные нескольких тысяч человек. Некоторые из них были задержаны на несогласованных митингах в Москве 27 июля и 3 августа. Также в файле были размещены данные журналистов различных изданий, которые находились в тот день на митинге, в том числе и журналистов “Медузы” и “Дождя”. “Роскомнадзор” отказался предпринимать какие-либо действия, сославшись на незаконность мессенджера на территории России.

Так, жительница Москвы Марьям Саларзай нашла в слитом документе собственные данные, в том числе и личного характера: адрес проживания, номера телефона и паспорта. Марьям решила обратиться “Роскомнадзор”, но ведомство отказалось реагировать на произошедшую ситуацию.

По словам заместителя руководителя управления “Роскомнадзора” по Центральному федеральному округу Николай Макаренко, ведомство не в состоянии провести какую-либо проверку заблокированного на территории Российской Федерации мессенджера Telegram. По этой причине в официальном ответном письме “Роскомнадзора” было прямо сказано, что обращение жительницы Москвы не является основанием для проведения внеплановой проверки.

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