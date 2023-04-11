Роскомнадзор ответил, разблокируют ли в России Twitter

Предложение политика прокомментировала пресс-служба Роскомнадзора. В сообщении ведомства сказано, что в Twitter до сих пор размещена 1,3 тысяча запрещённых в России материалов. В том числе детское порно, наркотический и суицидальный контент, сообщения с призывами к участию в массовых беспорядках и дискредитации российской армии. А также «продолжается распространение и иного деструктивного контента, противоречащего традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — сообщила пресс-служба РКН.

К тому же, по мнению ведомства, россияне не испытывают недостатка в информации «благодаря отечественным социальным сервисам».