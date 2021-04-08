Роскомнадзор подал иск против Первого канала

Речь идёт о демонстрации сюжета, выпущенного «Настоящим временем» (канал включен Минюстом в реестр как СМИ, выполняющее функции иностранного агента), пишет Lenta.ru. Если быть точнее, то фрагмент был показан в рамках передачи «Время покажет» от 11 марта 2021 года.

Напомним, что поправки в правила маркировки СМИ информации о «некоммерческих организациях, общественных объединениях и физических лицах, выполняющих функции иностранных агентов», начали действовать в России с 1 марта 2021 года. Реестр СМИ-иноагентов ведёт министерство юстиции.