Роскомнадзор получил доступ к личным данным части российских абонентов мобильной связи

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Роскомнадзор получил доступ к личным данным части российских абонентов мобильной связиГоворят, для борьбы с мошенниками
В сети появилась информация о новых правах Роскомнадзора (РКН). Теперь регулятор сможет требовать у мобильных операторов предоставлять информацию о времени и месте звонков и сообщений некоторых российских пользователей.
Подобное право у РКН появилось с сегодняшнего дня, 1 октября 2021 года. Теперь операторы мобильной связи будут выдавать личные данные об абонентах, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, передаёт РБК.
В числе информации, которую вправе требовать ведомство, оказались сведения о входящих и исходящих звонках, а также сообщениях. Причём передаваться должны также и дата, время и место базовой станции, к которой был подключён телефон.
Представители Роскомнадзора заявили, что всё это необходимо для борьбы с «серыми» SIM-картами. Нередко их оформляют именно на юридические лица, а затем бесплатно раздают у торговых центров. Чаще всего розданные номера попадают в руки мошенников, которых потом трудно отследить.