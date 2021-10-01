Роскомнадзор получил доступ к личным данным части российских абонентов мобильной связи

Подобное право у РКН появилось с сегодняшнего дня, 1 октября 2021 года. Теперь операторы мобильной связи будут выдавать личные данные об абонентах, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, передаёт РБК.

В числе информации, которую вправе требовать ведомство, оказались сведения о входящих и исходящих звонках, а также сообщениях. Причём передаваться должны также и дата, время и место базовой станции, к которой был подключён телефон.

Представители Роскомнадзора заявили, что всё это необходимо для борьбы с «серыми» SIM-картами. Нередко их оформляют именно на юридические лица, а затем бесплатно раздают у торговых центров. Чаще всего розданные номера попадают в руки мошенников, которых потом трудно отследить.