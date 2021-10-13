Роскомнадзор получил систему для автоматического нахождения в интернете призывов к массовым беспорядкам и порнографии

Как пишет портал Overclockers со ссылкой на сайт государственных закупок, соответствующий тендер Роскомнадзора выиграл Московский физико-технический институт. Специалисты МФТИ разработают систему для поиска запрещённого контента под названием «Окулус». Она основана на нейросетях и методах машинного обучения и должна заработать в 2022 году.

«Окулус» будет искать изображения и видео с призывами к свержению власти, порнографией, экстремизмом и любой другой информацией, запрещённой действующим законодательством. Отмечается, что стоимость работ составит 14 млн рублей.