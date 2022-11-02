Роскомнадзор получит ИИ для распознавания лжи в видео

Речь идёт о специальном сервисе, основанном на искусственном интеллекте, с помощью которого ведомство сможет проверять видеозаписи выступлений на ложь и манипуляции. В качестве разработчика новейшей технологии выступает Национальный исследовательский университет ИТМО.

Известно, что сервис будет называться Expert. С его помощью Роскомнадзор сможет анализировать видеозаписи на предмет лжи, а главной целью технологии станет оперативное выявление deepfake-роликов.

Сообщается, что технология будет анализировать видео или аудио, оценивая «уверенность, уровень агрессии, а также уровень согласованности информации и противоречивость». Вместе с тем она также сможет сравнивать слова с научными статьями и высказываниями других специалистов.