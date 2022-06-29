Роскомнадзор поможет операторам бороться с утечкой паспортных данных абонентов

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Роскомнадзор поможет операторам бороться с утечкой паспортных данных абонентовИ контролировать передачу данных за границу
Ко второму чтению законопроекта об усилении защиты персональных данных, в Госдуме подготовили правки, согласно которым операторов связи могут обязать в течение суток уведомлять Роскомнадзор об утечке пользовательских данных.
Кроме того, в течение 72 часов скомпрометированная компания должна будет провести внутреннее расследование инцидента.
Эти же поправки предполагают ужесточение передачи данных за границу. Партнёры будут разделены по странам — где обеспечена адекватная защита прав субъектов персональных данных и, соответственно, где этого не происходит. Механизмы регулирования будут переданы Роскомнадзору — в случае опасности для пользовательских данных ведомство сможет заблокировать их отправку партнёрам из соответствующего перечня.
Источник:Парламентская газета
Автор:Андрей КадуковТеги: