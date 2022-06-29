Роскомнадзор поможет операторам бороться с утечкой паспортных данных абонентов

Кроме того, в течение 72 часов скомпрометированная компания должна будет провести внутреннее расследование инцидента.

Эти же поправки предполагают ужесточение передачи данных за границу. Партнёры будут разделены по странам — где обеспечена адекватная защита прав субъектов персональных данных и, соответственно, где этого не происходит. Механизмы регулирования будут переданы Роскомнадзору — в случае опасности для пользовательских данных ведомство сможет заблокировать их отправку партнёрам из соответствующего перечня.