Роскомнадзор пообещал оказать поддержку Яндексу

“Роскомнадзор относится к Яндексу замечательно — это национальный лидер. Немногие страны мира могут похвастаться собственной поисковой машиной, тем более такой совершенной. Яндекс — крупная корпорация, владеющая сервисами, беспилотным такси, развивающая в интернете различные услуги. Поэтому Роскомнадзор будет всячески ее поддерживать”, — рассказал Жаров в ходе 6-й всемирной конференции по управлению интернетом в Китая, на которой глава ведомства в этот момент находился.

Также он отметил, что мы живем в такое время, когда интернет меняется с огромной скоростью — практически каждый год. Не забыл Жаров упомянуть и том, что новые возможности в области сетевого пространства “требуют баланса с вопросами безопасности".