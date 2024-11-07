Роскомнадзор порекомендовал отказаться от услуг CloudFlare из-за шифрования

Причина таких рекомендаций — незаконные с точки зрения российского законодательства методы, предлагаемые провайдером. В октябре CloudFlare по умолчанию включила на своих серверах расширения TLS ECH (Encrypted Client Hello) — средство обхода ограничений доступа к запрещённым в России данным и ресурсам.

Сообщение РКН адресовано владельцам сайтов: чтобы ресурсы не сталкивались с блокировкой доступа, рекомендуется не использовать TLS ECH, или, «что правильнее, использовать отечественные CDN-сервисы, которые обеспечивают надёжное и безопасное функционирование ресурсов и защиту от компьютерных атак».

«Американская компания CloudFlare, поставщик услуг CDN, включила в октябре применение по умолчанию на своих серверах расширение TLS ECH (Encrypted Client Hello). Эта технология — средство обхода ограничений доступа к запрещённой в России информации. Его использование нарушает российское законодательство и ограничивается техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ)», — подчёркивается в сообщении.