Роскомнадзор потратил 1,5 млрд рублей на защиту рунета от хакерских атак

Договор был подписан ещё 25 мая, а в качестве даты исполнения указано 12 марта 2024 года. По данным Forbes, Ростелеком является единственным поставщиком для проекта.

Система, которую разрабатывает ГРЧЦ, включает в себя Национальную систему противодействия DDoS-атакам, координационный центр и доработку ПО для технических средств противодействия угрозам.

В прошлом году ГРЧЦ уже проводил тестирование системы, используя блокировку IP-адресов и технологию DPI.

Планируется создание магистральной системы защиты, способной противостоять атакам, нацеленным на «забивание канала». Однако для более эффективной защиты от «атаки на приложения» требуются дополнительные технологии, такие как Web Application Firewall (WAF).