Роскомнадзор потребовал от Apple удалить приложение *сторонников Навального

Как отмечается, Роскомнадзор не подтвердил ещё факт таких требований, равно как и Apple не подтвердила их получение. Тем не менее в команде Навального заявили о надежде на то, что Apple «не пойдёт на поводу у российских властей».

Напомним, решением суда все организации Алексея Навального признаны экстремистскими на территории РФ.

*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

**Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.