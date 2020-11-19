Роскомнадзор потребовал от YouTube вернуть Владимира Соловьева во вкладку "В тренде”

В требовании ведомства речь идет о YouTube-канале ведущего “Соловьев LIVE”, сообщается на сайте Роскомнадзора. Специалисты РКН отметили, что факт исчезновения проекта ведущего из вкладки “В тренде” можно расценить как акт попытки ограничения распространения материалов Соловьева на платформе среди наибольшего числа зрителей. Это, в свою очередь, напрямую может воспрепятствовать росту его аудитории.

Роскомнадзор подытожил свое требование необходимостью привести правила видеосервиса Google в соответствие с действующим российским законодательством. Стоит отметить, что сам поисковый гигант каждый раз на подобные претензии отвечает тем, что работу с контентом проводит не человек или группа лиц, а алгоритмы.