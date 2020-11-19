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Роскомнадзор потребовал от YouTube вернуть Владимира Соловьева во вкладку "В тренде”
И привести правила сервиса в соответствие с российскими законами
В сети появилась информация о том, что Роскомнадзор потребовал от YouTube вернуть Владимира Соловьева во вкладку "В тренде". Ведущий федерального телеканала пропал оттуда примерно в октябре 2020 года.
В требовании ведомства речь идет о YouTube-канале ведущего “Соловьев LIVE”, сообщается на сайте Роскомнадзора. Специалисты РКН отметили, что факт исчезновения проекта ведущего из вкладки “В тренде” можно расценить как акт попытки ограничения распространения материалов Соловьева на платформе среди наибольшего числа зрителей. Это, в свою очередь, напрямую может воспрепятствовать росту его аудитории.
Роскомнадзор подытожил свое требование необходимостью привести правила видеосервиса Google в соответствие с действующим российским законодательством. Стоит отметить, что сам поисковый гигант каждый раз на подобные претензии отвечает тем, что работу с контентом проводит не человек или группа лиц, а алгоритмы.