Роскомнадзор потребовал у соцсетей удалить призывы о выходе на митинг

Напомним, что 20 января в социальных сетях ВКонтакте и TikTok начали распространяться ролики с призывами принять участие в митингах. В Роскомнадзоре сочли такой контент “направленным на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий” и потребовали у соцсетей удалить видео с призывами участвовать в митингах.

”Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok”, - сообщается в обращении, опубликованном на официальном сайте Роскомнадзора.

Помимо прочего представители Роскомнадзора отметили, что не только ВКонтакте и TikTok должны ограничить распространение подобной информации, но и все остальные соцсети, информационные ресурсы и СМИ.