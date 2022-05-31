Роскомнадзор потребовал удалить анонимный браузер Tor для смартфонов на Android

В Сети появилась информация о том, что ведомство потребовало от Google удалить известный браузер из магазина приложений Google Play. При этом не совсем ясно, что именно грозит компании за отказ выполнить требование Роскомнадзора.

Причиной для удаления называется наличие в Tor информации, запрещённой к распространению на территории России.