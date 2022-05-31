Роскомнадзор потребовал удалить анонимный браузер Tor для смартфонов на Android

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Роскомнадзор потребовал удалить анонимный браузер Tor для смартфонов на AndroidЭпопея продолжается
Казалось бы, Роскомнадзор «отстал» от популярного анонимного браузера Tor. Но, как оказалось, тишина носила временный характер.
В Сети появилась информация о том, что ведомство потребовало от Google удалить известный браузер из магазина приложений Google Play. При этом не совсем ясно, что именно грозит компании за отказ выполнить требование Роскомнадзора.
Причиной для удаления называется наличие в Tor информации, запрещённой к распространению на территории России.
Суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещённому контенту и способствующее совершению уголовных преступлений.
Роскомнадзор
На момент написания материала, Google никак не прокомментировала ситуацию.